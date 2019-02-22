Десятки людей погибли в результате наводнения в Пакистане

На данный момент точное количество жертв неизвестно.

Иллюстрация / REUTERS

Из-за наводнения, вызванного проливными дождями, в Пакистане погибли десятки людей, много раненых.

Читайте также Австралия страдает от пожаров, наводнений и снегопадов (видео)

Большинство несчастных случаев связано с обрушением домов в результате ливней или наводнений, передает Stormnews.

На данный момент точное количество жертв неизвестно. В разных источниках приводятся разные цифры. Radio Pakistan сообщает о 25 погибших. По информации Geo TV, погибли 23 человека в провинциях Хайбер-Пахтунхва, Белуджистан и Пенджаб. По данным телеканала Samaa, в одном только Пенджабе подтверждена гибель 7 человек. Информация уточняется. Во многих районах проводятся спасательные операции.

Напомним, на греческом острове Крит в результате наводнения, вызванного сильными дождями, четыре человека пропали без вести.