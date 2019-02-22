Лос-Анджелес ожидает сильнейший снегопад с 1962 года

15:01, 22 февраля 2019
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Снег вероятен в районе Голливуд-Хиллс, а также в горах Сан-Габриэль.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сильный снегопад может пройти в Лос-Анджелесе (США) впервые с 1962 года из-за приближения фронта холодного воздуха.

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Атмосферный фронт, зародившийся в провинции Альберта в Канаде, является одним из наиболее холодных за последние годы, сообщает REGNUM со ссылкой на газету The Los Angeles Times.

Снег вероятен в районе Голливуд-Хиллс, а также в горах Сан-Габриэль. Сильный снегопад в Лос-Анджелесе последний раз наблюдался в январе 1962 года. Тогда снег выпал в центре и на западе города, однако быстро растаял.

Напомним, восточная часть Австралии страдает от непогоды. На прошлой неделе были наводнения в Квинсленде, потоп в Сиднее.

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Теги: #снег#США
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