Похолодание усилится: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

14:02, 22 февраля 2019
153
0

С понедельника в Украине начнется потепление.

В ближайшие дни в Украине будет холодно / Фото УНИАН
В ближайшие дни в Украине будет холодно / Фото УНИАН

На выходных в Украине ожидается сухая погода, однако похолодание усилится.

Сегодня в Украине похолодает, местами пройдет снег (карта)

Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В ночные часы 23-24 февраля ожидается -7...-13 градусов, на северо-востоке -12...-17 градусов, днем -3...-9 градусов. Уже днем в воскресенье на западе и севере начнется повышение температуры воздуха до 3 мороза-2 тепла", - пишет она.

Погода в Киеве на выходных будет морозной, ночью ожидается -6...-9 градусов. Днем 23 февраля будет около -4...-6 градусов, 24 февраля начнется ослабление мороза до 0-2 градусов.

По прогнозу синоптика, с понедельника в Украине начнется потепление.

Напомним, в течение ближайших дней в Украине ожидается резкое изменение погодных условий.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#морозы
Читайте также
Похолодание усилится: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни Похолодание усилится: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
Погода на выходные: в Украине будет холодно и без осадков (карта) Погода на выходные: в Украине будет холодно и без осадков (карта)
В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность
Морозы до -18 и снегопады: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине Морозы до -18 и снегопады: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -5° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -5°
В Киеве завтра без осадков, температура днем до -5° В Киеве завтра без осадков, температура днем до -5°
Синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах Синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 6 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
62 %
762 мм
2.3 м/с
15 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять