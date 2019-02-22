Похолодание усилится: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

С понедельника в Украине начнется потепление.

В ближайшие дни в Украине будет холодно / Фото УНИАН

На выходных в Украине ожидается сухая погода, однако похолодание усилится.

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Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В ночные часы 23-24 февраля ожидается -7...-13 градусов, на северо-востоке -12...-17 градусов, днем -3...-9 градусов. Уже днем в воскресенье на западе и севере начнется повышение температуры воздуха до 3 мороза-2 тепла", - пишет она.

Погода в Киеве на выходных будет морозной, ночью ожидается -6...-9 градусов. Днем 23 февраля будет около -4...-6 градусов, 24 февраля начнется ослабление мороза до 0-2 градусов.

По прогнозу синоптика, с понедельника в Украине начнется потепление.

Напомним, в течение ближайших дней в Украине ожидается резкое изменение погодных условий.