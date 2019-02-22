Похолодание усилится: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
С понедельника в Украине начнется потепление.
На выходных в Украине ожидается сухая погода, однако похолодание усилится.
Сегодня в Украине похолодает, местами пройдет снег (карта)
Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"В ночные часы 23-24 февраля ожидается -7...-13 градусов, на северо-востоке -12...-17 градусов, днем -3...-9 градусов. Уже днем в воскресенье на западе и севере начнется повышение температуры воздуха до 3 мороза-2 тепла", - пишет она.
Погода в Киеве на выходных будет морозной, ночью ожидается -6...-9 градусов. Днем 23 февраля будет около -4...-6 градусов, 24 февраля начнется ослабление мороза до 0-2 градусов.
По прогнозу синоптика, с понедельника в Украине начнется потепление.
Напомним, в течение ближайших дней в Украине ожидается резкое изменение погодных условий.
Погода в Украине
- Винница-3°... -8°
- Днепр-3°... -9°
- Донецк-2°... -8°
- Житомир-3°... -8°
- Запорожье-2°... -8°
- Ивано-Франковск+1°... -8°
- Киев-5°... -8°
- Кировоград-3°... -9°
- Луганск-3°... -11°
- Луцк-2°... -8°
- Львов-2°... -9°
- Николаев0°... -8°
- Одесса+4°... -9°
- Полтава-5°... -10°
- Ровно-3°... -10°
- Симферополь+6°... -6°
- Сумы-6°... -12°
- Тернополь-3°... -9°
- Харьков-6°... -11°
- Херсон0°... -9°
- Хмельницкий-4°... -10°
- Черкассы-4°... -10°
- Чернигов-5°... -9°
- Черновцы+2°... -7°