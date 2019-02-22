Погода на выходные: в Украине будет холодно и без осадков (карта)
Местами ожидается до -19°.
На выходных погода в Украине будет сухой, в большинстве областей сохранится холодная погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью -5°, днем -3°. В воскресенье переменная облачность, -2°...+1°.
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Во Львове в субботу без осадков, ночью -7°, днем -2°. В воскресенье пасмурно, -3°…+1°.
В Луцке в субботу ночью -4°, днем -1°, без осадков. В воскресенье ночью -2°, днем +2°, переменная облачность.
В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха -5°...-2°. В воскресенье до 0°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью -8°, днем -3°. В воскресенье -6°...+2°.
Погода в Харькове: в субботу пасмурно, температура ночью -13°, днем -6°. В воскресенье -5°...-3°, без осадков.
В Днепре в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -8°, днем -3°. В воскресенье пасмурно, температура воздуха -4°...0°.
В Симферополе завтра пройдет снег, -10°...-3°. В воскресенье -13°...-3°, облачно с прояснениями.
Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью -6°, днем -1°. В воскресенье без осадков, температура до +3°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью -10°, днем -3°. В воскресенье температура до -3°, без осадков.
В Северодонецке завтра облачно, температура ночью -13°, днем -4°. В воскресенье -4°...0°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до -19°. В воскресенье солнечно, ночью -9°, днем -4°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -8°, днем 0°. В воскресенье переменная облачность, ночью -2°, днем до +4°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до -8°. В воскресенье температура до +3°, облачно с прояснениями.
В Сваляве завтра без осадков, -9°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха -7° …0°.
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Погода в Украине
- Винница-4°... -8°
- Днепр-3°... -9°
- Донецк-2°... -8°
- Житомир-3°... -7°
- Запорожье-2°... -8°
- Ивано-Франковск+1°... -8°
- Киев-4°... -7°
- Кировоград-5°... -8°
- Луганск-4°... -11°
- Луцк-2°... -8°
- Львов-2°... -9°
- Николаев0°... -8°
- Одесса+4°... -9°
- Полтава-7°... -9°
- Ровно-3°... -10°
- Симферополь+6°... -7°
- Сумы-7°... -11°
- Тернополь-3°... -9°
- Харьков-6°... -11°
- Херсон0°... -9°
- Хмельницкий-4°... -10°
- Черкассы-4°... -8°
- Чернигов-4°... -8°
- Черновцы+1°... -7°