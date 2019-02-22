Погода на выходные: в Украине будет холодно и без осадков (карта)

Местами ожидается до -19°.

На выходных в Украине будет холодно / УНИАН

На выходных погода в Украине будет сухой, в большинстве областей сохранится холодная погода.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью -5°, днем -3°. В воскресенье переменная облачность, -2°...+1°.

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Во Львове в субботу без осадков, ночью -7°, днем -2°. В воскресенье пасмурно, -3°…+1°.

В Луцке в субботу ночью -4°, днем -1°, без осадков. В воскресенье ночью -2°, днем +2°, переменная облачность.

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха -5°...-2°. В воскресенье до 0°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью -8°, днем -3°. В воскресенье -6°...+2°.

Погода в Харькове: в субботу пасмурно, температура ночью -13°, днем -6°. В воскресенье -5°...-3°, без осадков.

Прогноз на 23 февраля / УНИАН

Прогноз на 244 февраля / УНИАН

В Днепре в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -8°, днем -3°. В воскресенье пасмурно, температура воздуха -4°...0°.

В Симферополе завтра пройдет снег, -10°...-3°. В воскресенье -13°...-3°, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью -6°, днем -1°. В воскресенье без осадков, температура до +3°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью -10°, днем -3°. В воскресенье температура до -3°, без осадков.

В Северодонецке завтра облачно, температура ночью -13°, днем -4°. В воскресенье -4°...0°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до -19°. В воскресенье солнечно, ночью -9°, днем -4°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -8°, днем 0°. В воскресенье переменная облачность, ночью -2°, днем до +4°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до -8°. В воскресенье температура до +3°, облачно с прояснениями.

В Сваляве завтра без осадков, -9°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха -7° …0°.

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