В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
В пятницу, 22 февраля, из-за снегопадов в Карпатах сохранится лавинная опасность 3 уровня.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -5°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"22 февраля в результате снегопадов и метелей в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, 22 февраля в Украине местами пройдет снег, на юге днем до +6°.
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