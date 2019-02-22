В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня / УНИАН

В пятницу, 22 февраля, из-за снегопадов в Карпатах сохранится лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"22 февраля в результате снегопадов и метелей в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 февраля в Украине местами пройдет снег, на юге днем до +6°.