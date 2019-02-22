Лас-Вегас засыпало снегом (фото)

Последний раз метель в Лас-Вегасе была десять лет назад.

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Игровую столицу США, Лас-Вегас, замело снегом.

Об этом рассказали в эфире "ТСН.Утро".

По словам местных жителей, такой вьюги они не видели последние десять лет.

"В снегу сейчас там - пальмы, входы в подземку и дороги. Из-за гололеда уже зафиксировали более 2 десятков автомобильных аварий. В начальных школах города решили приостановить занятия в связи с непогодой", - сообщили в студии.

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Отмечается, что туристов такая погода не пугает. Они с удовольствием делают фото и лепят снеговиков.

Напомним, 11 февраля шторм обрушился на Гавайские острова. Циклон принес собой сильный ветер и дождь, а в Государственном парке даже выпал снег.