Лас-Вегас засыпало снегом (фото)

09:55, 22 февраля 2019
226
0

Последний раз метель в Лас-Вегасе была десять лет назад.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Игровую столицу США, Лас-Вегас, замело снегом.

Об этом рассказали в эфире "ТСН.Утро".

По словам местных жителей, такой вьюги они не видели последние десять лет.

"В снегу сейчас там - пальмы, входы в подземку и дороги. Из-за гололеда уже зафиксировали более 2 десятков автомобильных аварий. В начальных школах города решили приостановить занятия в связи с непогодой", - сообщили в студии.

Северо-восток Китая пострадал от сильного снегопада

Отмечается, что туристов такая погода не пугает. Они с удовольствием делают фото и лепят снеговиков.

Напомним, 11 февраля шторм обрушился на Гавайские острова. Циклон принес собой сильный ветер и дождь, а в Государственном парке даже выпал снег.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Лас-Вегас#снегопад в США
Читайте также
Лас-Вегас засыпало снегом (фото) Лас-Вегас засыпало снегом (фото)
Морозы до -18 и снегопады: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине Морозы до -18 и снегопады: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -5° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -5°
Сегодня в Украине похолодает, местами пройдет снег (карта) Сегодня в Украине похолодает, местами пройдет снег (карта)
На выходных Украину скуют 15-градусные морозы (видео) На выходных Украину скуют 15-градусные морозы (видео)
В результате схода лавины в Индии погиб человек В результате схода лавины в Индии погиб человек
Синоптик рассказала, как долго в Украине продлится похолодание Синоптик рассказала, как долго в Украине продлится похолодание

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 4 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг на месяц
62 %
759 мм
2.5 м/с
15 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять