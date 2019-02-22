Лас-Вегас засыпало снегом (фото)
Последний раз метель в Лас-Вегасе была десять лет назад.
Игровую столицу США, Лас-Вегас, замело снегом.
Об этом рассказали в эфире "ТСН.Утро".
По словам местных жителей, такой вьюги они не видели последние десять лет.
"В снегу сейчас там - пальмы, входы в подземку и дороги. Из-за гололеда уже зафиксировали более 2 десятков автомобильных аварий. В начальных школах города решили приостановить занятия в связи с непогодой", - сообщили в студии.
Северо-восток Китая пострадал от сильного снегопада
Отмечается, что туристов такая погода не пугает. Они с удовольствием делают фото и лепят снеговиков.
Напомним, 11 февраля шторм обрушился на Гавайские острова. Циклон принес собой сильный ветер и дождь, а в Государственном парке даже выпал снег.
Лас-Вегас сковали мощные метели
Читайте также
Погода в Украине
- Винница-4°... -8°
- Днепр-3°... -9°
- Донецк-2°... -8°
- Житомир-3°... -7°
- Запорожье-2°... -8°
- Ивано-Франковск+1°... -8°
- Киев-4°... -7°
- Кировоград-5°... -8°
- Луганск-4°... -11°
- Луцк-2°... -8°
- Львов-2°... -9°
- Николаев0°... -8°
- Одесса+4°... -9°
- Полтава-7°... -9°
- Ровно-3°... -10°
- Симферополь+6°... -7°
- Сумы-7°... -11°
- Тернополь-3°... -9°
- Харьков-6°... -11°
- Херсон0°... -9°
- Хмельницкий-4°... -10°
- Черкассы-4°... -8°
- Чернигов-4°... -8°
- Черновцы+1°... -7°
Виргиния, США
+ 4 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+4 °
Влажность:62 %
Давление:759 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков:15 %
Восход:06:52
Закат17:54
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей