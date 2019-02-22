Морозы до -18 и снегопады: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
Во многих областях ожидаются сильные снегопады.
В течение ближайших дней в Украине ожидается резкое изменение погодных условий.
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
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Так, 22 февраля в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях ожидается умеренный снег (восстановление снежного покрова высотой 1-6 см), местами налипание мокрого снега, в Карпатах значительный снег. Также в Украине похолодает ночью до 3-10° мороза, днем до 0-6° мороза.
В течение 23-24 февраля сохранится холодная без существенных осадков погода с температурой ночью 6-12° мороза, днем 2-7° мороза, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью 12-18° мороза, днем 5-10° мороза.
Напомним, 22 февраля в Украине местами пройдет снег, на юге днем до +6°.
Погода в Украине
- Винница-4°... -8°
- Днепр-3°... -9°
- Донецк-2°... -8°
- Житомир-3°... -7°
- Запорожье-2°... -8°
- Ивано-Франковск+1°... -8°
- Киев-4°... -7°
- Кировоград-5°... -8°
- Луганск-4°... -11°
- Луцк-2°... -8°
- Львов-2°... -9°
- Николаев0°... -8°
- Одесса+4°... -9°
- Полтава-7°... -9°
- Ровно-3°... -10°
- Симферополь+6°... -7°
- Сумы-7°... -11°
- Тернополь-3°... -9°
- Харьков-6°... -11°
- Херсон0°... -9°
- Хмельницкий-4°... -10°
- Черкассы-4°... -8°
- Чернигов-4°... -8°
- Черновцы+1°... -7°