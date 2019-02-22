Морозы до -18 и снегопады: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

09:41, 22 февраля 2019
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Во многих областях ожидаются сильные снегопады.

В Украину идет непогода / УНИАН
В Украину идет непогода / УНИАН

В течение ближайших дней в Украине ожидается резкое изменение погодных условий.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

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Так, 22 февраля в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях ожидается умеренный снег (восстановление снежного покрова высотой 1-6 см), местами налипание мокрого снега, в Карпатах значительный снег. Также в Украине похолодает ночью до 3-10° мороза, днем до 0-6° мороза.

В течение 23-24 февраля сохранится холодная без существенных осадков погода с температурой ночью 6-12° мороза, днем 2-7° мороза, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью 12-18° мороза, днем 5-10° мороза.

Напомним, 22 февраля в Украине местами пройдет снег, на юге днем до +6°.

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Теги: #снег#погода#похолодание
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