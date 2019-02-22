В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -5°
Вечером в столице до -6°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 22 февраля, в Киеве без осадков, днем температура до -5°.
Снег и сильные морозы: синоптики предупредили о резкой смене погоды в Украине
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем -5°, вечером - до -6°. Ветер южный, до 7,2 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:59, а зайдет в 17:25.
Как сообщал УНИАН, 22 февраля в Украине местами пройдет снег, на востоке ночью до -12°.
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- Донецк-2°... -9°
- Житомир-4°... -7°
- Запорожье-3°... -9°
- Ивано-Франковск+1°... -8°
- Киев-5°... -7°
- Кировоград-4°... -9°
- Луганск-4°... -12°
- Луцк-2°... -7°
- Львов-2°... -9°
- Николаев0°... -8°
- Одесса+4°... -9°
- Полтава-7°... -10°
- Ровно-3°... -9°
- Симферополь+6°... -8°
- Сумы-6°... -11°
- Тернополь-3°... -8°
- Харьков-6°... -11°
- Херсон0°... -9°
- Хмельницкий-4°... -9°
- Черкассы-4°... -9°
- Чернигов-4°... -8°
- Черновцы+1°... -7°
Виргиния, США
+ 5 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+5 °
Влажность:67 %
Давление:760 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков:15 %
Восход:06:52
Закат17:54
Видимость:16 км
Фаза луны:
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