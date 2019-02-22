В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -5°

08:30, 22 февраля 2019
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Вечером в столице до -6°.

В Киеве сегодня похолодает / УНИАН
В Киеве сегодня похолодает / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 22 февраля, в Киеве без осадков, днем температура до -5°.

Снег и сильные морозы: синоптики предупредили о резкой смене погоды в Украине

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем -5°, вечером - до -6°. Ветер южный, до 7,2 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:59, а зайдет в 17:25.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля в Украине местами пройдет снег, на востоке ночью до -12°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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