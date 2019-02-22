Сегодня в Украине похолодает, местами пройдет снег (карта)

08:00, 22 февраля 2019
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Прохладнее всего будет на севере страны.

В Украину вернутся снегопады / УНИАН
В Украину вернутся снегопады / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 22 февраля в Украине местами пройдет снег, на юге днем до +6°.

Снег и сильные морозы: синоптики предупредили о резкой смене погоды в Украине

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до -2°. Жителям южных регионов синоптики обещают снегопады. Температура до +6°. 

На западе Украины местами пройдет снег. Температура до +4°.

В северных областях практически без осадков, температура до -4°. В центре без осадков, температура до -3°.

Прогноз на 22 февраля / УНИАН
Прогноз на 22 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 22 февраля - день Валентины-капельницы. В этот день начиналась первая капель. Чем холоднее будет в этот день и все последующие дни февраля, тем теплее будет март.

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Теги: #снег#погода
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