Сегодня в Украине похолодает, местами пройдет снег (карта)
Прохладнее всего будет на севере страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 22 февраля в Украине местами пройдет снег, на юге днем до +6°.
Снег и сильные морозы: синоптики предупредили о резкой смене погоды в Украине
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до -2°. Жителям южных регионов синоптики обещают снегопады. Температура до +6°.
На западе Украины местами пройдет снег. Температура до +4°.
В северных областях практически без осадков, температура до -4°. В центре без осадков, температура до -3°.
Согласно народному прогнозу, 22 февраля - день Валентины-капельницы. В этот день начиналась первая капель. Чем холоднее будет в этот день и все последующие дни февраля, тем теплее будет март.
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Погода в Украине
- Винница-4°... -8°
- Днепр-3°... -9°
- Донецк-2°... -9°
- Житомир-4°... -7°
- Запорожье-3°... -9°
- Ивано-Франковск+1°... -8°
- Киев-5°... -7°
- Кировоград-4°... -9°
- Луганск-4°... -12°
- Луцк-2°... -7°
- Львов-2°... -9°
- Николаев0°... -8°
- Одесса+4°... -9°
- Полтава-7°... -10°
- Ровно-3°... -9°
- Симферополь+6°... -8°
- Сумы-6°... -11°
- Тернополь-3°... -8°
- Харьков-6°... -11°
- Херсон0°... -9°
- Хмельницкий-4°... -9°
- Черкассы-4°... -9°
- Чернигов-4°... -8°
- Черновцы+1°... -7°
Виргиния, США
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Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
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Вероятность осадков:15 %
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