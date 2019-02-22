На выходных Украину скуют 15-градусные морозы (видео)
Сразу после выходных похолодание уступит потеплению.
Этой ночью с северо-запада в Украину пришла непогода. Мокрый снег и сильный ветер ожидается в нескольких регионах.
Больше всего будет мести в Карпатах, южных областях и далее метели потянутся на восток. Во все области непогода принесет похолодание, говорится в сюжете ТСН.
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Харьков, Киев и Сумы окажутся выше зоны осадков, там будет сухо, но ветрено и холодно. На Сумщине в ночные часы - до 12 градусов мороза. Около нуля в течение суток будет во Львове – там синоптики прогнозируют мокрый снег, налипание и гололед на дорогах.
На выходных сильно похолодает. Синоптики обещают морозы до -15 градусов ночью. "Пока что пятница – изменение погодных условий. Именно, скажем, перестройка. А уже в выходные будет преобладать погода без осадков, но довольно морозная. На севере, Левобережье – до минус 15 ночью. А днем минус 2-7 по всей территории Украины. Со следующей недели уже есть тенденция к потеплению. То есть это недолго будет", - уточняет синоптик Наталья Птуха.
Ранее синоптики предупреждали, что в пятницу, 22 февраля, во многих регионах Украины ожидается осложнение погодных условий.
Погода в Украине
- Винница-4°... -8°
- Днепр-3°... -9°
- Донецк-2°... -9°
- Житомир-4°... -7°
- Запорожье-3°... -9°
- Ивано-Франковск+1°... -8°
- Киев-5°... -7°
- Кировоград-4°... -9°
- Луганск-4°... -12°
- Луцк-2°... -7°
- Львов-2°... -9°
- Николаев0°... -8°
- Одесса+4°... -9°
- Полтава-7°... -10°
- Ровно-3°... -9°
- Симферополь+6°... -8°
- Сумы-6°... -11°
- Тернополь-3°... -8°
- Харьков-6°... -11°
- Херсон0°... -9°
- Хмельницкий-4°... -9°
- Черкассы-4°... -9°
- Чернигов-4°... -8°
- Черновцы+1°... -7°