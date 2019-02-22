На выходных Украину скуют 15-градусные морозы (видео)

07:26, 22 февраля 2019
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Сразу после выходных похолодание уступит потеплению.

В Украине сильно похолодает / фото УНИАН
В Украине сильно похолодает / фото УНИАН

Этой ночью с северо-запада в Украину пришла непогода. Мокрый снег и сильный ветер ожидается в нескольких регионах.

Больше всего будет мести в Карпатах, южных областях и далее метели потянутся на восток. Во все области непогода принесет похолодание, говорится в сюжете ТСН.

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Харьков, Киев и Сумы окажутся выше зоны осадков, там будет сухо, но ветрено и холодно. На Сумщине в ночные часы - до 12 градусов мороза. Около нуля в течение суток будет во Львове – там синоптики прогнозируют мокрый снег, налипание и гололед на дорогах.

На выходных сильно похолодает. Синоптики обещают морозы до -15 градусов ночью. "Пока что пятница – изменение погодных условий. Именно, скажем, перестройка. А уже в выходные будет преобладать погода без осадков, но довольно морозная. На севере, Левобережье – до минус 15 ночью. А днем минус 2-7 по всей территории Украины. Со следующей недели уже есть тенденция к потеплению. То есть это недолго будет", - уточняет синоптик Наталья Птуха.

Ранее синоптики предупреждали, что в пятницу, 22 февраля, во многих регионах Украины ожидается осложнение погодных условий.

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Теги: #Украина#мороз#похолодание
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