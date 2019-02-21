В Киеве завтра без осадков, температура днем до -5°
Завтра в столице похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 22 февраля, в Киеве без осадков, днем температура до -5°.
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Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -5°, вечером - до -6°. Ветер южный, до 7,2 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:59, а зайдет в 17:25.
Как сообщал УНИАН, 22 февраля в Украине местами пройдет снег, на востоке ночью до -12°.
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Погода в Украине
- Винница+5°... -5°
- Днепр+4°... -6°
- Донецк+5°... -8°
- Житомир+4°... -7°
- Запорожье+6°... -5°
- Ивано-Франковск+9°... -1°
- Киев+2°... -8°
- Кировоград+3°... -6°
- Луганск+4°... -9°
- Луцк+5°... -5°
- Львов+7°... -4°
- Николаев+9°... -2°
- Одесса+10°... +3°
- Полтава+2°... -7°
- Ровно+4°... -6°
- Симферополь+7°... 0°
- Сумы+1°... -12°
- Тернополь+5°... -5°
- Харьков+2°... -11°
- Херсон+8°... -1°
- Хмельницкий+5°... -6°
- Черкассы+3°... -6°
- Чернигов0°... -9°
- Черновцы+9°... -1°
Виргиния, США
0 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:0 °
Влажность:71 %
Давление:754 мм
Ветер: 3.0 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:53
Закат17:53
Видимость:4 км
Фаза луны:
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