В Киеве завтра без осадков, температура днем до -5°

17:00, 21 февраля 2019
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Завтра в столице похолодает.

В Киеве завтра похолодает / УНИАН
В Киеве завтра похолодает / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 22 февраля, в Киеве без осадков, днем температура до -5°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -5°, вечером - до -6°. Ветер южный, до 7,2 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:59, а зайдет в 17:25.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля в Украине местами пройдет снег, на востоке ночью до -12°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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