Погода на завтра: в Украине будет холодно, местами пройдет снег (видеопрогноз)

16:30, 21 февраля 2019
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На востоке ночью температура до -12°.

Завтра в Украине будет холодно / УНИАН
Завтра в Украине будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 22 февраля в Украине местами пройдет снег, на востоке ночью до -12°.

Синоптик рассказала, как долго в Украине продлится похолодание

Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -12°, днем до -2°. Жителям южных регионов синоптики обещают снегопады. Температура ночью до -9°, днем до +6°. 

На западе Украины местами пройдет снег. Температура ночью до -9°, днем до +4°.

В северных областях практически без осадков, температура ночью до -8°, днем до -4°. В центре без осадков, температура ночью до -10°, днем до -3°.

Согласно народному прогнозу, 22 февраля - день Валентины-капельницы. В этот день начиналась первая капель. Чем холоднее будет в этот день и все последующие дни февраля, тем теплее будет март.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#погода
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