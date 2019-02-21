Погода на завтра: в Украине будет холодно, местами пройдет снег (видеопрогноз)
На востоке ночью температура до -12°.
Согласно данным Погода УНИАН, 22 февраля в Украине местами пройдет снег, на востоке ночью до -12°.
Синоптик рассказала, как долго в Украине продлится похолодание
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -12°, днем до -2°. Жителям южных регионов синоптики обещают снегопады. Температура ночью до -9°, днем до +6°.
На западе Украины местами пройдет снег. Температура ночью до -9°, днем до +4°.
В северных областях практически без осадков, температура ночью до -8°, днем до -4°. В центре без осадков, температура ночью до -10°, днем до -3°.
Согласно народному прогнозу, 22 февраля - день Валентины-капельницы. В этот день начиналась первая капель. Чем холоднее будет в этот день и все последующие дни февраля, тем теплее будет март.
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Погода в Украине
- Винница+5°... -5°
- Днепр+4°... -6°
- Донецк+5°... -8°
- Житомир+4°... -7°
- Запорожье+6°... -5°
- Ивано-Франковск+9°... -1°
- Киев+2°... -8°
- Кировоград+3°... -6°
- Луганск+4°... -9°
- Луцк+5°... -5°
- Львов+7°... -4°
- Николаев+9°... -2°
- Одесса+10°... +3°
- Полтава+2°... -7°
- Ровно+4°... -6°
- Симферополь+7°... 0°
- Сумы+1°... -12°
- Тернополь+5°... -5°
- Харьков+2°... -11°
- Херсон+8°... -1°
- Хмельницкий+5°... -6°
- Черкассы+3°... -6°
- Чернигов0°... -9°
- Черновцы+9°... -1°