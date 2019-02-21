В Чили произошло землетрясение магнитудой 4,5
Эпицентр подземных толчков располагался рядом с городом Икике.
В четверг, 21 февраля, в Чили произошло землетрясение магнитудой 4,5.
В Польше 32 человека оказались под завалами после землетрясения в шахте
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 90 км на юго-запад от населенного пункта Икике в области Тарапака. Очаг землетрясения залегал на глубине 12,2 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, по меньшей мере четыре человека пострадали в результате землетрясения магнитудой 4,8 балла, которое произошло в районе самого активного в Европе вулкана Этна на Сицилии.
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