Эпицентр подземных толчков располагался рядом с городом Икике.

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В четверг, 21 февраля, в Чили произошло землетрясение магнитудой 4,5.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 90 км на юго-запад от населенного пункта Икике в области Тарапака. Очаг землетрясения залегал на глубине 12,2 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, по меньшей мере четыре человека пострадали в результате землетрясения магнитудой 4,8 балла, которое произошло в районе самого активного в Европе вулкана Этна на Сицилии.