Синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах

14:29, 21 февраля 2019
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Лавинная опасность в горах достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В пятницу, 22 февраля, в результате снегопадов и метелей в Карпатах сохранится лавинная опасность.

Снег и сильные морозы: синоптики предупредили о резкой смене погоды в Украине

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"22 февраля в результате снегопадов и метелей в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 22 февраля, во многих регионах Украины ожидается осложнение погодных условий.

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Теги: #погода#Карпаты#лавина
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