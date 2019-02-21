Синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах

Лавинная опасность в горах достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В пятницу, 22 февраля, в результате снегопадов и метелей в Карпатах сохранится лавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"22 февраля в результате снегопадов и метелей в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 22 февраля, во многих регионах Украины ожидается осложнение погодных условий.