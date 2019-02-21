Одевайтесь теплее: синоптик рассказала, в каких областях Украины завтра испортится погода

Местами похолодает до -9 градусов.

Иллюстрация REUTERS

В пятницу, 22 февраля, во многих регионах Украины ожидается осложнение погодных условий.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Сложная завтра погода ожидается в западных областях, южной части Украины, в Житомирской, Винницкой, Кропивницкой областях, частях Черкасской, Днепропетровской областей и на Донбассе", - пишет она.

Там будет идти снег, мокрый снег, на юге с дождем. Также ожидается налипание мокрого снега, порывистый, до сильного, ветер. На дорогах страны гололедица.

Вместе с осадками в Украину придет похолодание. Ночью до -4...-9 градусов, днем до -2...-5 градусов, в западных областях и в южной части от 2 мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве завтра, 22 февраля, похолодает до -5...-6 градусов.

Напомним, в течение ближайших дней в Украине ожидается резкое изменение погодных условий.