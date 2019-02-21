Одевайтесь теплее: синоптик рассказала, в каких областях Украины завтра испортится погода
Местами похолодает до -9 градусов.
В пятницу, 22 февраля, во многих регионах Украины ожидается осложнение погодных условий.
Синоптик рассказала, как долго в Украине продлится похолодание
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Сложная завтра погода ожидается в западных областях, южной части Украины, в Житомирской, Винницкой, Кропивницкой областях, частях Черкасской, Днепропетровской областей и на Донбассе", - пишет она.
Там будет идти снег, мокрый снег, на юге с дождем. Также ожидается налипание мокрого снега, порывистый, до сильного, ветер. На дорогах страны гололедица.
Вместе с осадками в Украину придет похолодание. Ночью до -4...-9 градусов, днем до -2...-5 градусов, в западных областях и в южной части от 2 мороза до 2 градусов тепла.
В Киеве завтра, 22 февраля, похолодает до -5...-6 градусов.
Напомним, в течение ближайших дней в Украине ожидается резкое изменение погодных условий.
Погода в Украине
- Винница+5°... -5°
- Днепр+4°... -6°
- Донецк+5°... -8°
- Житомир+4°... -7°
- Запорожье+6°... -5°
- Ивано-Франковск+9°... -1°
- Киев+2°... -8°
- Кировоград+3°... -6°
- Луганск+4°... -9°
- Луцк+5°... -5°
- Львов+7°... -4°
- Николаев+8°... -2°
- Одесса+10°... +3°
- Полтава+2°... -7°
- Ровно+3°... -6°
- Симферополь+7°... 0°
- Сумы+1°... -12°
- Тернополь+5°... -5°
- Харьков+2°... -11°
- Херсон+8°... -1°
- Хмельницкий+5°... -6°
- Черкассы+3°... -6°
- Чернигов0°... -9°
- Черновцы+10°... 0°