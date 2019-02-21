Морозы не отступят: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на март

11:56, 21 февраля 2019
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Первые семь-десять дней марта будут морозными.

В марте ожидаются морозы / фото УНИАН
В марте ожидаются морозы / фото УНИАН

Сильных морозов, вплоть до 40 градусов, о которых ранее говорили синоптики, не будет. Впрочем, морозы не покинут Украину и в марте.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, в начале февраля от трескучих морозов европейцев, в том числе и украинцев, уберег "язык" Атлантики — холодные массы воздуха ушли в сторону Америки, пишут "Факты".

Синоптик рассказала, как долго в Украине продлится похолодание

"Но с севера холода к нам еще будут пробиваться. Первые семь-десять дней марта будут морозными — до 5−7, а местами и до 9−10 градусов ниже нуля", — прогнозирует синоптик.

По его словам, во второй декаде первого весеннего месяца ожидается потепление до +2+5 градусов, также вероятны небольшие снегопады и дожди.

"В начале третьей декады на несколько дней немного похолодает (до 2 градусов мороза) и выпадет снег. К середине декады ожидается устойчивое потепление до + 5+7 градусов. И сухая погода — до конца месяца", — прогнозирует Горбань.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что в течение ближайших дней в Украине ожидается резкое изменение погодных условий.

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Теги: #погода#Украина#8 марта#прогноз погоды
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