Морозы не отступят: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на март
Первые семь-десять дней марта будут морозными.
Сильных морозов, вплоть до 40 градусов, о которых ранее говорили синоптики, не будет. Впрочем, морозы не покинут Украину и в марте.
Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, в начале февраля от трескучих морозов европейцев, в том числе и украинцев, уберег "язык" Атлантики — холодные массы воздуха ушли в сторону Америки, пишут "Факты".
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"Но с севера холода к нам еще будут пробиваться. Первые семь-десять дней марта будут морозными — до 5−7, а местами и до 9−10 градусов ниже нуля", — прогнозирует синоптик.
По его словам, во второй декаде первого весеннего месяца ожидается потепление до +2+5 градусов, также вероятны небольшие снегопады и дожди.
"В начале третьей декады на несколько дней немного похолодает (до 2 градусов мороза) и выпадет снег. К середине декады ожидается устойчивое потепление до + 5+7 градусов. И сухая погода — до конца месяца", — прогнозирует Горбань.
Ранее в Гидрометцентре предупредили, что в течение ближайших дней в Украине ожидается резкое изменение погодных условий.
Погода в Украине
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- Донецк+5°... -8°
- Житомир+4°... -7°
- Запорожье+6°... -5°
- Ивано-Франковск+9°... -1°
- Киев+2°... -8°
- Кировоград+3°... -6°
- Луганск+4°... -9°
- Луцк+5°... -5°
- Львов+7°... -4°
- Николаев+8°... -2°
- Одесса+10°... +3°
- Полтава+2°... -7°
- Ровно+3°... -6°
- Симферополь+7°... 0°
- Сумы+1°... -12°
- Тернополь+5°... -5°
- Харьков+2°... -11°
- Херсон+8°... -1°
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- Черкассы+3°... -6°
- Чернигов0°... -9°
- Черновцы+10°... 0°