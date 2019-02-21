В результате схода лавины в Индии погиб человек
Пять человек пропали без вести.
Один человек погиб, пятеро пропали без вести после того, как в штате Химачал-Прадеш на севере Индии произошел сход снежной лавины.
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Индидент произошел в районе Намгия, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Продолжается поисково-спасательная операция, при этом вероятность спасения пропавших без вести представляют достаточно низкой.
Напомним, в результате схода лавины в департаменте Савойя на юго-востоке Франции 2 февраля погиб один человек, еще двое получили травмы.
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