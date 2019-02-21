Синоптик рассказала, как долго в Украине продлится похолодание
Холодная погода в Украине продержится до конца недели.
С четверга, 21 февраля, в Украине началось похолодание, которое продлится до конца недели.
Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем блоге.
Сегодня в Украине похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)
"Интересные процессы начнутся в Украине уже в четверг, 21 февраля, когда температура воздуха начнет снижаться, а фаза осадков на востоке Украины перейдет из дождя в мокрый снег и снег. В дальнейшем, 22 февраля, в Украину начнет заходить более холодный воздух. Арктическая воздушная масса обусловит снижение температуры воздуха на 2-6 градусов", - пишет она.
По прогнозу синоптика, в течение 22-24 февраля в Украине ночная температура воздуха составит -2...-10 градусов, на северо-востоке -7...-12 градусов. В дневные часы также будет холодно, до -1...-6 градусов.
Кроме того, к похолоданию добавятся снег и метели. В пятницу, 22 февраля, в результате деятельности атмосферных фронтов в большинстве областей ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, возможно налипание мокрого снега, гололедица и усиление ветра до штормовых порывов. В южной части мокрый снег будет чередоваться с дождем.
По прогнозу Диденко, с 25 февраля в Украину снова придет потепление. Температура воздуха повысится до дневных +2...+7 градусов.
Через Украину будут перемещаться атмосферные фронты, поэтому осадки будут чередоваться с прояснениями.
В Киеве 21 февраля ожидается слабое похолодание до дневных 0-2 градусов мороза. 22 февраля и в течение субботы-воскресенья в столице воцарятся морозы. Ночью ожидается -3...-9 градусов, днем температура воздуха составит -2...-5 градусов. На дорогах и тротуарах будет скользко.
Завтра, 22 февраля, в Киеве пройдет снег. На выходных осадки прекратятся, однако морозная погода продлится. С понедельника, 25 февраля, в Киеве начнется потепление. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 2 тепла-2 мороза, а в течение дня достигнет +2...+5 градусов.
Напомним, в течение ближайших дней в Украине ожидается резкое изменение погодных условий.
Погода в Украине
- Винница+5°... -5°
- Днепр+4°... -6°
- Донецк+5°... -7°
- Житомир+4°... -5°
- Запорожье+4°... -6°
- Ивано-Франковск+9°... 0°
- Киев+2°... -6°
- Кировоград+3°... -5°
- Луганск+4°... -8°
- Луцк+5°... -4°
- Львов+7°... -3°
- Николаев+8°... -1°
- Одесса+9°... +2°
- Полтава+2°... -8°
- Ровно+4°... -6°
- Симферополь+7°... 0°
- Сумы0°... -11°
- Тернополь+5°... -4°
- Харьков+2°... -9°
- Херсон+7°... -1°
- Хмельницкий+5°... -6°
- Черкассы+3°... -6°
- Чернигов0°... -7°
- Черновцы+9°... +1°