Синоптик рассказала, как долго в Украине продлится похолодание

Холодная погода в Украине продержится до конца недели.

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С четверга, 21 февраля, в Украине началось похолодание, которое продлится до конца недели.

Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем блоге.

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"Интересные процессы начнутся в Украине уже в четверг, 21 февраля, когда температура воздуха начнет снижаться, а фаза осадков на востоке Украины перейдет из дождя в мокрый снег и снег. В дальнейшем, 22 февраля, в Украину начнет заходить более холодный воздух. Арктическая воздушная масса обусловит снижение температуры воздуха на 2-6 градусов", - пишет она.

По прогнозу синоптика, в течение 22-24 февраля в Украине ночная температура воздуха составит -2...-10 градусов, на северо-востоке -7...-12 градусов. В дневные часы также будет холодно, до -1...-6 градусов.

Кроме того, к похолоданию добавятся снег и метели. В пятницу, 22 февраля, в результате деятельности атмосферных фронтов в большинстве областей ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, возможно налипание мокрого снега, гололедица и усиление ветра до штормовых порывов. В южной части мокрый снег будет чередоваться с дождем.

По прогнозу Диденко, с 25 февраля в Украину снова придет потепление. Температура воздуха повысится до дневных +2...+7 градусов.

Через Украину будут перемещаться атмосферные фронты, поэтому осадки будут чередоваться с прояснениями.

В Киеве 21 февраля ожидается слабое похолодание до дневных 0-2 градусов мороза. 22 февраля и в течение субботы-воскресенья в столице воцарятся морозы. Ночью ожидается -3...-9 градусов, днем температура воздуха составит -2...-5 градусов. На дорогах и тротуарах будет скользко.

Завтра, 22 февраля, в Киеве пройдет снег. На выходных осадки прекратятся, однако морозная погода продлится. С понедельника, 25 февраля, в Киеве начнется потепление. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 2 тепла-2 мороза, а в течение дня достигнет +2...+5 градусов.

Напомним, в течение ближайших дней в Украине ожидается резкое изменение погодных условий.