Снег и сильные морозы: синоптики предупредили о резкой смене погоды в Украине
Местами похолодает до -18 градусов.
В течение ближайших дней в Украине ожидается резкое изменение погодных условий.
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
В Киеве сегодня без осадков, температура до +1°
Так, 21 февраля в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
22 февраля в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях ожидается умеренный снег (восстановление снежного покрова высотой 1-6 см), местами налипание мокрого снега, в Карпатах значительный снег. Также в Украине ожидается снижение температуры ночью до 3-10° мороза, днем до 0-6° мороза.
В течение 23-24 февраля сохранится холодная без существенных осадков погода с температурой ночью 6-12° мороза, днем 2-7° мороза. В Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью 12-18° мороза, днем 5-10° мороза.
Напомним, в четверг, 21 февраля, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, во всех регионах похолодает.
Погода в Украине
- Винница+5°... -5°
- Днепр+4°... -6°
- Донецк+5°... -7°
- Житомир+4°... -5°
- Запорожье+4°... -6°
- Ивано-Франковск+9°... 0°
- Киев+2°... -6°
- Кировоград+3°... -5°
- Луганск+4°... -8°
- Луцк+5°... -4°
- Львов+7°... -3°
- Николаев+8°... -1°
- Одесса+9°... +2°
- Полтава+2°... -8°
- Ровно+4°... -6°
- Симферополь+7°... 0°
- Сумы0°... -11°
- Тернополь+5°... -4°
- Харьков+2°... -9°
- Херсон+7°... -1°
- Хмельницкий+5°... -6°
- Черкассы+3°... -6°
- Чернигов0°... -7°
- Черновцы+9°... +1°