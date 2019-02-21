Снег и сильные морозы: синоптики предупредили о резкой смене погоды в Украине

09:40, 21 февраля 2019
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Местами похолодает до -18 градусов.

Погода в Украине ухудшится / УНИАН
Погода в Украине ухудшится / УНИАН

В течение ближайших дней в Украине ожидается резкое изменение погодных условий.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

В Киеве сегодня без осадков, температура до +1°

Так, 21 февраля в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

22 февраля в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях ожидается умеренный снег (восстановление снежного покрова высотой 1-6 см), местами налипание мокрого снега, в Карпатах значительный снег. Также в Украине ожидается снижение температуры ночью до 3-10° мороза, днем до 0-6° мороза.

В течение 23-24 февраля сохранится холодная без существенных осадков погода с температурой ночью 6-12° мороза, днем 2-7° мороза. В Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью 12-18° мороза, днем 5-10° мороза.

Напомним, в четверг, 21 февраля, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, во всех регионах похолодает.

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Теги: #снег#погода#морозы#штормовое предупреждение
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