В Киеве сегодня без осадков, температура до +1°

08:30, 21 февраля 2019
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В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 21 февраля в Киеве без осадков, днем температура до +1°.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 21 февраля

Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +1°, вечером - до -1°. Ветер северо-западный, до 7,5 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:01, а зайдет в 17:23.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 февраля, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, во всех регионах похолодает.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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