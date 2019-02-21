В Киеве сегодня без осадков, температура до +1°

В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 21 февраля в Киеве без осадков, днем температура до +1°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +1°, вечером - до -1°. Ветер северо-западный, до 7,5 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:01, а зайдет в 17:23.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 февраля, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, во всех регионах похолодает.

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