Сегодня в Украине похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)

В западных областях Украины пройдут дожди.

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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 21 февраля, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, во всех регионах похолодает.

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Погода в Украине. На востоке пройдет мокрый снег, температура до +4°. Жителям южных регионов синоптики обещают солнечную погоду. Температура до +9°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +9°.

В северных областях без осадков, температура до 0°. В центре переменная облачность, температура до +4°.

Прогноз на 21 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 21 февраля - день Захария Серповидца. Если в этот день луна в кругу - к оттепели и таянию снега.

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