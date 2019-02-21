Сегодня в Украине похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)

08:00, 21 февраля 2019
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В западных областях Украины пройдут дожди.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 21 февраля, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, во всех регионах похолодает.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 21 февраля

Погода в Украине. На востоке пройдет мокрый снег, температура до +4°. Жителям южных регионов синоптики обещают солнечную погоду. Температура до +9°. 

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +9°.

В северных областях без осадков, температура до 0°. В центре переменная облачность, температура до +4°.

Прогноз на 21 февраля / УНИАН
Прогноз на 21 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 21 февраля - день Захария Серповидца. Если в этот день луна в кругу - к оттепели и таянию снега.

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Теги: #погода#похолодание
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