В Киеве завтра похолодает, днем температура до +1°

17:00, 20 февраля 2019
9
0

В столице завтра без осадков.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 21 февраля в Киеве без осадков, днем температура до +1°.

Похолодание и мокрый снег: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине завтра

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +1°, вечером - до -1°. Ветер северо-западный, до 7,5 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:01, а зайдет в 17:23.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 февраля, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, во всех регионах похолодает.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Погода на завтра: в Украине похолодает, местами пройдет мокрый снег (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине похолодает, местами пройдет мокрый снег (видеопрогноз)
Похолодание и мокрый снег: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине завтра Похолодание и мокрый снег: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине завтра
В результате наводнения в Греции четыре человека пропали без вести В результате наводнения в Греции четыре человека пропали без вести
Тропический циклон "Ома" принес мощный ветер в Новую Каледонию (видео) Тропический циклон "Ома" принес мощный ветер в Новую Каледонию (видео)
В Швейцарии лавина погребла под собой лыжников В Швейцарии лавина погребла под собой лыжников
Завтра почти всю Украину накроют дожди (видеопрогноз) Завтра почти всю Украину накроют дожди (видеопрогноз)
В Перу произошло мощное землетрясение В Перу произошло мощное землетрясение

Погода в Украине

Виргиния, США
0 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
89 %
768 мм
3.9 м/с
72 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять