В Киеве завтра похолодает, днем температура до +1°

В столице завтра без осадков.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 21 февраля в Киеве без осадков, днем температура до +1°.

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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +1°, вечером - до -1°. Ветер северо-западный, до 7,5 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:01, а зайдет в 17:23.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 февраля, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, во всех регионах похолодает.

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