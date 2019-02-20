В Киеве завтра похолодает, днем температура до +1°
В столице завтра без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, 21 февраля в Киеве без осадков, днем температура до +1°.
Похолодание и мокрый снег: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине завтра
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +1°, вечером - до -1°. Ветер северо-западный, до 7,5 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:01, а зайдет в 17:23.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 февраля, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, во всех регионах похолодает.
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Погода в Украине
- Винница+6°... +1°
- Днепр+5°... 0°
- Донецк+6°... 0°
- Житомир+7°... -1°
- Запорожье+6°... 0°
- Ивано-Франковск+9°... +1°
- Киев+7°... -1°
- Кировоград+5°... 0°
- Луганск+3°... 0°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+7°... +1°
- Николаев+8°... +1°
- Одесса+9°... +2°
- Полтава+5°... 0°
- Ровно+7°... -2°
- Симферополь+9°... +2°
- Сумы+2°... -3°
- Тернополь+8°... +1°
- Харьков+3°... +1°
- Херсон+9°... 0°
- Хмельницкий+6°... 0°
- Черкассы+6°... +1°
- Чернигов+6°... -2°
- Черновцы+9°... +1°
Виргиния, США
0 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:0 °
Влажность:89 %
Давление:768 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:72 %
Восход:06:55
Закат17:52
Видимость:16 км
Фаза луны:
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