Погода на завтра: в Украине похолодает, местами пройдет мокрый снег (видеопрогноз)

Местами ночью похолодает до -8°.

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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 21 февраля, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, во всех регионах похолодает.

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Погода в Украине на завтра. На востоке пройдет мокрый снег, температура ночью до -8°, днем до +4°. Жителям южных регионов синоптики обещают солнечную погоду. Температура ночью до -5°, днем до +9°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до -4°, днем до +9°.

В северных областях без осадков, температура ночью до -7°, днем до 0°. В центре переменная облачность, температура ночью до -7°, днем до +4°.

Согласно народному прогнозу, 21 февраля - день Захария Серповидца. Если в этот день луна в кругу - к оттепели и таянию снега.

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