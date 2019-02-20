Северо-восток Китая пострадал от сильного снегопада
От стихийного бедствия пострадали более 58 тысяч человек.
В связи со снежной стихией в Юйшу-Тибетском автономном округе в провинции Цинхай на северо-западе Китая объявили режим быстрого реагирования на ЧП четвертого уровня.
Американский штат Вашингтон накрыли рекордные снегопады (видео)
По состоянию на вечер 19 февраля от стихийного бедствия пострадали 58 289 человек, 21 тысяча голов скота погибли. Прямой экономический ущерб оценивается в 65,48 млн юаней, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Сейчас интенсивно ведется работа по ликвидации последствий бедствия. Открыты дороги, ведущие к пострадавшим волостям и деревням.
Напомним, западное и восточное побережья Канады накрыли сильные снегопады.
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