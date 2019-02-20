Северо-восток Китая пострадал от сильного снегопада

15:30, 20 февраля 2019
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От стихийного бедствия пострадали более 58 тысяч человек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В связи со снежной стихией в Юйшу-Тибетском автономном округе в провинции  Цинхай на северо-западе Китая объявили режим быстрого реагирования на ЧП четвертого уровня.

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По состоянию на вечер 19 февраля от стихийного бедствия пострадали 58 289 человек, 21 тысяча голов скота погибли. Прямой экономический ущерб оценивается в 65,48 млн юаней, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Сейчас интенсивно ведется работа по ликвидации последствий бедствия. Открыты дороги, ведущие к пострадавшим волостям и деревням.

Напомним, западное и восточное побережья Канады накрыли сильные снегопады.

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Теги: #снег#погода#Китай
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