В Украине объявили штормовое предупреждение на 21 февраля
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.
В четверг, 21 февраля, в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Погода на сегодня: в Украине будет тепло, местами пройдут дожди (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"21 февраля в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, из-за влияния холодного атмосферного фронта в четверг, 21 февраля, в Украине местами пройдет мокрый снег.
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