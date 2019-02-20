В Украине объявили штормовое предупреждение на 21 февраля

14:29, 20 февраля 2019
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В четверг, 21 февраля, в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Погода на сегодня: в Украине будет тепло, местами пройдут дожди (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"21 февраля в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за влияния холодного атмосферного фронта в четверг, 21 февраля, в Украине местами пройдет мокрый снег.

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Теги: #погода#ветер#штормовое предупреждение
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