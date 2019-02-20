Похолодание и мокрый снег: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине завтра
С 22 февраля похолодание в Украине усилится.
Из-за влияния холодного атмосферного фронта в четверг, 21 февраля, в Украине местами пройдет мокрый снег.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +6°
Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"21 февраля фронт принесет уже мокрый снег на восток и северо-восток. Дождь перейдет в мокрый снег, потому что ожидается снижение температуры воздуха. На остальной территории завтра без особых осадков, разве что на западе покапает небольшой дождь", - пишет она.
По прогнозу синоптика, завтра в Украине начнется похолодание.
"Днем предполагается около 0-3 градусов мороза, это - преимущественно в северной части и на востоке Украины. В южной части и в западных областях завтра будет еще теплее, ожидается +3...+8 градусов", - говорится в сообщении.
Погода в Киеве 21 февраля будет преимущественно сухой, однако также похолодает: днем до 0-2 градусов мороза.
В дальнейшем, сообщает Диденко, похолодание в Украине усилится до умеренных морозов.
Напомним, 20 февраля в Украине местами пройдут дожди, во всех регионах будет тепло.
Погода в Украине
- Винница+6°... +1°
- Днепр+5°... 0°
- Донецк+6°... 0°
- Житомир+7°... -1°
- Запорожье+6°... 0°
- Ивано-Франковск+9°... +2°
- Киев+7°... -1°
- Кировоград+5°... 0°
- Луганск+3°... 0°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+7°... +1°
- Николаев+8°... +1°
- Одесса+9°... +2°
- Полтава+5°... 0°
- Ровно+7°... -2°
- Симферополь+9°... +2°
- Сумы+2°... -3°
- Тернополь+8°... +1°
- Харьков+2°... +1°
- Херсон+9°... 0°
- Хмельницкий+6°... 0°
- Черкассы+6°... +1°
- Чернигов+6°... -2°
- Черновцы+9°... +1°