Похолодание и мокрый снег: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине завтра

13:01, 20 февраля 2019
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С 22 февраля похолодание в Украине усилится.

Завтра в Украине местами пройдет мокрый снег / Фото УНИАН
Завтра в Украине местами пройдет мокрый снег / Фото УНИАН

Из-за влияния холодного атмосферного фронта в четверг, 21 февраля, в Украине местами пройдет мокрый снег.

В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +6°

Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"21 февраля фронт принесет уже мокрый снег на восток и северо-восток. Дождь перейдет в мокрый снег, потому что ожидается снижение температуры воздуха. На остальной территории завтра без особых осадков, разве что на западе покапает небольшой дождь", - пишет она.

По прогнозу синоптика, завтра в Украине начнется похолодание.

"Днем предполагается около 0-3 градусов мороза, это - преимущественно в северной части и на востоке Украины. В южной части и в западных областях завтра будет еще теплее, ожидается +3...+8 градусов", - говорится в сообщении.

Погода в Киеве 21 февраля будет преимущественно сухой, однако также похолодает: днем до 0-2 градусов мороза.

В дальнейшем, сообщает Диденко, похолодание в Украине усилится до умеренных морозов.

Напомним, 20 февраля в Украине местами пройдут дожди, во всех регионах будет тепло.

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Теги: #снег#погода#похолодание
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