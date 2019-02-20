В результате наводнения в Греции четыре человека пропали без вести

В городе Кисамос за 24 часа выпало 75 мм осадков.

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На греческом острове Крит в результате наводнения, вызванного сильными дождями, четыре человека пропали без вести.

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В городе Кисамос за 24 часа выпало 75 мм осадков. В некоторых районах острова с 12 до 17 февраля выпало более 400 мм дождя, передает Floodlist со ссылкой на местніе СМИ.

Четыре человека пропали без вести после того, как их автомобиль был сметен водой в районе города Ираклион.

Напомним, жертвами сильнейшего наводнения в Австралии стали два человека.