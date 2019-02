На Сицилии активизировался вулкан Этна

Нынешняя активность Этны не представляет опасности для людей.

Читайте также В Японии произошло извержение вулкана

Последний раз извержение вулкана можно было наблюдать в конце декабря прошлого года, сообщает Euronews.

Из-за выброшенного в воздух пепла местный аэропорт был вынужден на время ограничить число рейсов. Сейчас воздушное сообщение уже восстановлено.

Отмечается, что нынешняя активность Этны не представляет опасности для людей. Последний раз мощное извержение произошло в 1992 году.

February 19, 2019 ~ Mount Etna, Italy ~ Winter Wonderland. I don't know about skiing here! Seems kind of dangerous. #etna#mountetna#volcano#italy#eruption#skiing#wintersports#dangerouspic.twitter.com/4Xz7o96gbZ