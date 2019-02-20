На Сицилии активизировался вулкан Этна

10:41, 20 февраля 2019
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Нынешняя активность Этны не представляет опасности для людей.

На Сицилии активизировался вулкан Этна / twitter.com/etnaboris
На Сицилии активизировался вулкан Этна / twitter.com/etnaboris

На Сицилии активизировался самый высокий действующий вулкан Европы - Этна. Это уже его второе пробуждение за два месяца.

В Японии произошло извержение вулкана

Последний раз извержение вулкана можно было наблюдать в конце декабря прошлого года, сообщает Euronews.

Из-за выброшенного в воздух пепла местный аэропорт был вынужден на время ограничить число рейсов. Сейчас воздушное сообщение уже восстановлено.

Отмечается, что нынешняя активность Этны не представляет опасности для людей. Последний раз мощное извержение произошло в 1992 году.

Напомним, на французском острове Реюньон 18 февраля произошло первое в 2019 году извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез.

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Теги: #Италия#вулкан
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