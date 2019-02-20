Тропический циклон "Ома" принес мощный ветер в Новую Каледонию (видео)
Скорость ветра вблизи центра тропического циклона достигает 120 км/ч.
Тропический циклон "Ома" вызвал сильный ветер в северных районах французской заморской территории Новая Каледония.
Из-за непогоды в Мюнхене отменили более 200 авиарейсов
Штормовое предупреждение действует на островах Белеп, на остальной территории региона - предварительное оповещение о циклоне, передает Stormnews со ссылкой на Météo Nouvelle-Calédonie.
Сейчас циклон находится в 150 км к западу от Белепа и движется в юго-западном направлении со скоростью 15 км/ч. Скорость ветра вблизи центра тропического циклона достигает 120 км/ч, порывы - 170 км/ч.
Напомним, четыре человека погибли, еще пятеро пострадали в результате схода оползня в округе Богор индонезийской провинции Западная Ява.
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