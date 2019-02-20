В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +6°

08:30, 20 февраля 2019
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Вечером в столице до +4°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 20 февраля, в Киеве без осадков, днем температура до +6°.

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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +6°, вечером - до +4°. Ветер западный и юго-западный, до 5,1 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:02, а зайдет в 17:21.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Украине пройдут дожди, во всех регионах будет тепло.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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