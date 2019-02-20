В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +6°
Вечером в столице до +4°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 20 февраля, в Киеве без осадков, днем температура до +6°.
Синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +6°, вечером - до +4°. Ветер западный и юго-западный, до 5,1 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:02, а зайдет в 17:21.
Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Украине пройдут дожди, во всех регионах будет тепло.
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Погода в Украине
- Винница+6°... +2°
- Днепр+5°... 0°
- Донецк+7°... 0°
- Житомир+7°... -1°
- Запорожье+6°... 0°
- Ивано-Франковск+9°... +2°
- Киев+6°... -1°
- Кировоград+6°... 0°
- Луганск+2°... 0°
- Луцк+7°... +1°
- Львов+7°... +1°
- Николаев+8°... +1°
- Одесса+11°... +1°
- Полтава+4°... 0°
- Ровно+6°... -1°
- Симферополь+9°... +2°
- Сумы+2°... -3°
- Тернополь+7°... +1°
- Харьков+3°... +1°
- Херсон+9°... +1°
- Хмельницкий+6°... 0°
- Черкассы+5°... +1°
- Чернигов+6°... -1°
- Черновцы+9°... +1°
Виргиния, США
0 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-2 °
Влажность:88 %
Давление:767 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:72 %
Восход:06:55
Закат17:52
Видимость:16 км
Фаза луны:
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