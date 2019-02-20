Погода на сегодня: в Украине будет тепло, местами пройдут дожди (карта)

08:00, 20 февраля 2019
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На юге температура до +11°.

Сегодня местами пройдут дожди / Фото УНИАН
Сегодня местами пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 20 февраля в Украине местами пройдут дожди, во всех регионах будет тепло.

Синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах

Прогноз погоды в Украине. На востоке практически без осадков, температура до +7°. Жителям южных регионов синоптики обещают солнечную погоду. Температура до +11°. 

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +10°.

В северных областях местами пройдет дождь, температура до +6°. В центре ожидаются осадки, температура до +7°.

Прогноз на 20 февраля / УНИАН
Прогноз на 20 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 20 февраля - день Луки, Федора и Порфирия. Если в этот день неожиданно загремит гром, то летом пропадут сенокосы.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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