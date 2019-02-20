Погода на сегодня: в Украине будет тепло, местами пройдут дожди (карта)
На юге температура до +11°.
Согласно данным Погода УНИАН, 20 февраля в Украине местами пройдут дожди, во всех регионах будет тепло.
Синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах
Прогноз погоды в Украине. На востоке практически без осадков, температура до +7°. Жителям южных регионов синоптики обещают солнечную погоду. Температура до +11°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +10°.
В северных областях местами пройдет дождь, температура до +6°. В центре ожидаются осадки, температура до +7°.
Согласно народному прогнозу, 20 февраля - день Луки, Федора и Порфирия. Если в этот день неожиданно загремит гром, то летом пропадут сенокосы.
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Погода в Украине
- Винница+6°... +2°
- Днепр+5°... 0°
- Донецк+7°... 0°
- Житомир+7°... -1°
- Запорожье+6°... 0°
- Ивано-Франковск+9°... +2°
- Киев+6°... -1°
- Кировоград+6°... 0°
- Луганск+2°... 0°
- Луцк+7°... +1°
- Львов+7°... +1°
- Николаев+8°... +1°
- Одесса+11°... +1°
- Полтава+4°... 0°
- Ровно+6°... -1°
- Симферополь+9°... +2°
- Сумы+2°... -3°
- Тернополь+7°... +1°
- Харьков+3°... +1°
- Херсон+9°... +1°
- Хмельницкий+6°... 0°
- Черкассы+5°... +1°
- Чернигов+6°... -1°
- Черновцы+9°... +1°
Виргиния, США
0 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:0 °
Влажность:88 %
Давление:768 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:72 %
Восход:06:55
Закат17:52
Видимость:16 км
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