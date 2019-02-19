В Швейцарии лавина погребла под собой лыжников

22:25, 19 февраля 2019
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Из-под лавины на курорте в Швейцарии вытащили четырех пострадавших.

REUTERS
REUTERS

Четыре человека пострадали в результате схода лавины на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана во вторник.

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Эту информацию подтвердила полиция, сообщает Reuters. "Спасатели прибыли очень быстро, они спасли четырех пострадавших людей, в том числе одного человека, чья жизнь находится в опасности. Трое получили поверхностные повреждения", - заявил на пресс-конференции командующий полиции кантона Вале Кристиан Варон.

"Свидетели сказали, что под снегом может быть больше людей, поэтому мы проводим поиски с привлечением значительных ресурсов", - добавил он.

Подтверждений гибели людей пока нет. К аварийной операции привлечены восемь вертолетов и более 240 полицейских и спасателей.

Как сообщалось, лавина, сошедшая во вторник в обед на курорте Кран-Монтана, похоронила под снегом до 12 лыжников. Однако точной информации, скольких людей ищут, до сих пор нет.

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Теги: #лавина#гибель лыжников
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