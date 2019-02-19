В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +6°

17:00, 19 февраля 2019
27
0

Завтра в столице будет тепло.

Завтра в Киеве пройдет дождь / Фото УНИАН
Завтра в Киеве пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 20 февраля, в Киеве пройдет дождь, днем температура до +6°.

Дожди и снег возвращаются: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +6°, вечером - до +4°. Ветер западный и юго-западный, до 5,1 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:02, а зайдет в 17:21.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Украине пройдут дожди, во всех регионах будет тепло.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +6° В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +6°
На острове Реюньон произошло извержение вулкана (видео) На острове Реюньон произошло извержение вулкана (видео)
Дожди и снег возвращаются: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра Дожди и снег возвращаются: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +4° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +4°
Синоптики рассказали, когда отступит зимняя "жара" (видео) Синоптики рассказали, когда отступит зимняя "жара" (видео)
В Киеве завтра без осадков, температура до +4° В Киеве завтра без осадков, температура до +4°
Погода на завтра: в Украине будет солнечно и без осадков (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине будет солнечно и без осадков (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 2 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
48 %
764 мм
4.1 м/с
3 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять