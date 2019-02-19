В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +6°
Завтра в столице будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 20 февраля, в Киеве пройдет дождь, днем температура до +6°.
Дожди и снег возвращаются: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +6°, вечером - до +4°. Ветер западный и юго-западный, до 5,1 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:02, а зайдет в 17:21.
Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Украине пройдут дожди, во всех регионах будет тепло.
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Погода в Украине
- Винница+7°... +1°
- Днепр+5°... -3°
- Донецк+2°... -6°
- Житомир+8°... +1°
- Запорожье+5°... -3°
- Ивано-Франковск+11°... -2°
- Киев+7°... 0°
- Кировоград+5°... -2°
- Луганск-1°... -9°
- Луцк+10°... +3°
- Львов+12°... +1°
- Николаев+7°... -1°
- Одесса+6°... +1°
- Полтава+4°... -3°
- Ровно+10°... +2°
- Симферополь+6°... -5°
- Сумы+1°... -4°
- Тернополь+8°... +1°
- Харьков+2°... -5°
- Херсон+7°... -2°
- Хмельницкий+9°... +1°
- Черкассы+4°... -2°
- Чернигов+5°... -1°
- Черновцы+9°... -2°
Виргиния, США
+ 2 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-3 °
Влажность:48 %
Давление:764 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:56
Закат17:51
Видимость:16 км
Фаза луны:
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