В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +6°

Завтра в столице будет тепло.

Завтра в Киеве пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 20 февраля, в Киеве пройдет дождь, днем температура до +6°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +6°, вечером - до +4°. Ветер западный и юго-западный, до 5,1 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:02, а зайдет в 17:21.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Украине пройдут дожди, во всех регионах будет тепло.

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