Завтра почти всю Украину накроют дожди (видеопрогноз)

На юге днем температура до +11°.

Завтра в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 20 февраля в Украине пройдут дожди, во всех регионах будет тепло.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до +1°, днем до +7°. Жителям южных регионов синоптики обещают солнечную погоду. Температура ночью до +1°, днем до +11°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +1°, днем до +10°.

В северных областях местами пройдет дождь, температура ночью до -1°, днем до +6°. В центре ожидаются осадки, температура ночью до -1°, днем до +7°.

Согласно народному прогнозу, 20 февраля - день Луки, Федора и Порфирия. Если в этот день неожиданно загремит гром, то летом пропадут сенокосы.

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