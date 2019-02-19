Завтра почти всю Украину накроют дожди (видеопрогноз)

16:30, 19 февраля 2019
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На юге днем температура до +11°.

Завтра в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН
Завтра в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 20 февраля в Украине пройдут дожди, во всех регионах будет тепло.

Дожди и снег возвращаются: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Прогноз погоды на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до +1°, днем до +7°. Жителям южных регионов синоптики обещают солнечную погоду. Температура ночью до +1°, днем до +11°. 

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +1°, днем до +10°.

В северных областях местами пройдет дождь, температура ночью до -1°, днем до +6°. В центре ожидаются осадки, температура ночью до -1°, днем до +7°.

Согласно народному прогнозу, 20 февраля - день Луки, Федора и Порфирия. Если в этот день неожиданно загремит гром, то летом пропадут сенокосы.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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