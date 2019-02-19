В Перу произошло мощное землетрясение
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Во вторник, 19 февраля, в Перу произошло землетрясение магнитудой 4,9.
В Польше 32 человека оказались под завалами после землетрясения в шахте
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался 46 км на юго-запад от населенного пункта Рио Гранде. Очаг землетрясения залегал на глубине 52,4 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, не менее 75 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,9, которое произошло 6 января в остане Керманшах (Иран).
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