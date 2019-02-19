На острове Реюньон произошло извержение вулкана (видео)

Извержение продолжалось сутки.

На Реюньоне извергался вулкан / twitter.com/ObsFournaise

На французском острове Реюньон 18 февраля произошло первое в 2019 году извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез.

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Извержение началось утром, а уже через сутки завершилось, передает Stormnews со ссылкой на Réunion la 1ère.

Ученые отмечают прекращение сейсмической активности, потоки лавы постепенно охлаждаются и затвердевают.

Напомним, на острове Кутиноэрабу в префектуре Кагосима на юго-западе Японии произошло извержение вулкана.