На острове Реюньон произошло извержение вулкана (видео)
Извержение продолжалось сутки.
На французском острове Реюньон 18 февраля произошло первое в 2019 году извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез.
Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла высотой 6 километров
Извержение началось утром, а уже через сутки завершилось, передает Stormnews со ссылкой на Réunion la 1ère.
Ученые отмечают прекращение сейсмической активности, потоки лавы постепенно охлаждаются и затвердевают.
Напомним, на острове Кутиноэрабу в префектуре Кагосима на юго-западе Японии произошло извержение вулкана.
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