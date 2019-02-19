Дожди и снег возвращаются: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Осадки завтра ожидаются почти по всей стране.

В Украине завтра пройдут дожди / Фото УНИАН

В среду, 20 февраля, из-за влияния атмосферного фронта в Украине пройдут дожди и мокрый снег.

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Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"20 февраля, в День Героев Небесной Сотни, в Украину придет атмосферный фронт, который прикроет солнце облаками.

Влажность и облачность притянут с собой в большинство областей дожди. В Карпатах и на северо-востоке Украины вероятен мокрый снег. В южной части и на востоке будет сухо. Только вечером до Харьковщины дойдет фронт с осадками", - пишет она.

По прогнозу Диденко, температура воздуха завтра днем ожидается в пределах +3...+6 градусов, на западе до +9, на востоке 0+3 градуса.

Погода в Киеве завтра будет облачной, пройдет небольшой дождь. Ближайшей ночью в столице около нуля, завтра днем +5...+7 градусов.

Напомним, во вторник, 19 февраля, в Украине будет без осадков, на западе днем до +12°.