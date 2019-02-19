Дожди и снег возвращаются: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Осадки завтра ожидаются почти по всей стране.
В среду, 20 февраля, из-за влияния атмосферного фронта в Украине пройдут дожди и мокрый снег.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +4°
Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"20 февраля, в День Героев Небесной Сотни, в Украину придет атмосферный фронт, который прикроет солнце облаками.
Влажность и облачность притянут с собой в большинство областей дожди. В Карпатах и на северо-востоке Украины вероятен мокрый снег. В южной части и на востоке будет сухо. Только вечером до Харьковщины дойдет фронт с осадками", - пишет она.
По прогнозу Диденко, температура воздуха завтра днем ожидается в пределах +3...+6 градусов, на западе до +9, на востоке 0+3 градуса.
Погода в Киеве завтра будет облачной, пройдет небольшой дождь. Ближайшей ночью в столице около нуля, завтра днем +5...+7 градусов.
Напомним, во вторник, 19 февраля, в Украине будет без осадков, на западе днем до +12°.
Погода в Украине
- Винница+7°... +1°
- Днепр+5°... -3°
- Донецк+2°... -6°
- Житомир+8°... +1°
- Запорожье+5°... -3°
- Ивано-Франковск+11°... -2°
- Киев+7°... 0°
- Кировоград+5°... -2°
- Луганск-1°... -9°
- Луцк+10°... +3°
- Львов+12°... +1°
- Николаев+6°... -1°
- Одесса+6°... +1°
- Полтава+4°... -3°
- Ровно+10°... +2°
- Симферополь+6°... -5°
- Сумы+1°... -4°
- Тернополь+8°... +1°
- Харьков+2°... -5°
- Херсон+7°... -2°
- Хмельницкий+9°... +1°
- Черкассы+4°... -2°
- Чернигов+5°... -1°
- Черновцы+7°... -2°