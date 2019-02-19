На борьбу с огнем мобилизованы около 1300 человек.

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В провинции Юньнань на юго-западе Китая бушует лесной пожар.

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На борьбу с огнем мобилизованы около 1300 человек, передает Xinhua.

Пожар был зафиксирован 16 февраля в 12:36 на территории деревни Ицзю города Аньнин. Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания уточняются.

Напомним, из-за лесных пожаров, которые охватили южные районы Чили, сгорели десятки домов.