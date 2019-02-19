Острова Вануату пострадали от тропического циклона "Ома"

Из-за тяжелых погодных условий команды Красного Креста страны пока не могут приступить к оценке последствий стихии.

Вануату накрыл тропический циклон / twitter.com/IFRCAsiaPacific

Тропический циклон "Ома" обрушился на острова Вануату, принеся с собой ненастную погоду.

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Больше всего из-за непогоды пострадала северная часть страны. Повреждены дома, повалено много деревьев. Нанесен ущерб урожаю, передает Stormnews.

На острове Эспириту-Санто практически нет связи, а из-за тяжелых погодных условий команды Красного Креста страны пока не могут приступить к оценке последствий стихии.

Напомним, американский штат Вашингтон накрыл сильнейший за полвека снежный шторм.