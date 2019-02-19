Синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах
Снеголавинная опасность в горах достигает 3 уровня.
Во вторник, 19 февраля, в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"19 февраля в результате оттепели в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 19 февраля, в Украине будет без осадков, на западе днем до +12°.
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