Синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах

09:42, 19 февраля 2019
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Снеголавинная опасность в горах достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Во вторник, 19 февраля, в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"19 февраля в результате оттепели в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 19 февраля, в Украине будет без осадков, на западе днем до +12°.

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Теги: #погода#Карпаты#лавина
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