В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +4°
Вечером в столице до +2°.
Согласно данным Погода УНИАН, 19 февраля в Киеве без осадков, днем температура до +4°.
Аномальное тепло: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
Погода в Киеве. Температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер южный и юго-восточный, до 4,8 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:04, а зайдет в 17:19.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 19 февраля, в Украине будет без осадков, на западе днем до +12°.
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Погода в Украине
- Винница+6°... 0°
- Днепр+3°... -4°
- Донецк+2°... -6°
- Житомир+6°... +2°
- Запорожье+2°... -3°
- Ивано-Франковск+12°... -1°
- Киев+5°... +1°
- Кировоград+4°... -1°
- Луганск-2°... -9°
- Луцк+10°... +3°
- Львов+12°... +1°
- Николаев+5°... -1°
- Одесса+6°... +2°
- Полтава+1°... -3°
- Ровно+10°... +2°
- Симферополь+7°... -4°
- Сумы-1°... -5°
- Тернополь+8°... +2°
- Харьков-1°... -5°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницкий+10°... +1°
- Черкассы+3°... -1°
- Чернигов+3°... 0°
- Черновцы+10°... -1°
Виргиния, США
+ 1 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-4 °
Влажность:50 %
Давление:765 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:56
Закат17:51
Видимость:16 км
Фаза луны:
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