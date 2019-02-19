В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +4°

08:30, 19 февраля 2019
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Вечером в столице до +2°.

В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 19 февраля в Киеве без осадков, днем температура до +4°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер южный и юго-восточный, до 4,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:04, а зайдет в 17:19.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 19 февраля, в Украине будет без осадков, на западе днем до +12°.

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Теги: #Киев#погода
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