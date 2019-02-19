В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +12° (карта)

08:00, 19 февраля 2019
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По всей стране сегодня будет тепло.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 19 февраля, в Украине будет без осадков, на западе днем до +12°.

Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +8° (карта)

Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают солнечную погоду. Температура до +5°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +12°.

В северных областях переменная облачность, температура до +4°. В центре без осадков, температура до +6°.

Прогноз на 19 февраля / УНИАН
Прогноз на 19 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 19 февраля - Вукола Смирнского. Морозно в этот день - весна будет бурной, а лето жарким и засушливым.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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