Синоптики рассказали, когда отступит зимняя "жара" (видео)
До 20 числа осадков в Украине не будет.
Февраль продолжает бить температурные рекорды. В Киеве было 4,6 градуса тепла.
Во вторник, 19 февраля, будет так же солнечно и сухо, поскольку в Украине еще держится антициклон, говорится в сюжете ТСН.
Метеорадар для отслеживания погодных условий на Киевщине должны починить к марту
Но кроме ясной погоды, он принесет похолодание, особенно ощутимое ночью. На востоке ночью будет до 11° мороза, днем – около нуля. В центре, на юге и на севере ночной морозец не пересечет отметки -5°, но он способен сильно прихватить льдом лужи. Днем 5-7° тепла, поэтому то, что замерзло, растает.
Теплее всего во вторник будет в Карпатском регионе. В частности, во Львове днем ожидают +11°.
"Такая теплая, жаркая для зимы погода продержится до 20 числа, а дальше пойдет тенденция к постепенному понижению температуры. До 20 числа осадков по территории Украины не будет, 20 числа западные и северные области – небольшие осадки, в основном в виде дождя, ночью местами с мокрым снегом", - рассказал синоптик Гидрометцентра Владислав Билык.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 17 февраля, в Киеве среднесуточная температура воздуха составила +4,6°, что является рекордом за 139 лет наблюдений.
Погода в Украине
- Винница+6°... 0°
- Днепр+3°... -4°
- Донецк+2°... -6°
- Житомир+6°... +2°
- Запорожье+2°... -3°
- Ивано-Франковск+12°... -1°
- Киев+5°... +1°
- Кировоград+4°... -1°
- Луганск-2°... -9°
- Луцк+10°... +3°
- Львов+12°... +1°
- Николаев+5°... -1°
- Одесса+6°... +2°
- Полтава+1°... -3°
- Ровно+10°... +2°
- Симферополь+7°... -4°
- Сумы-1°... -5°
- Тернополь+8°... +2°
- Харьков-1°... -5°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницкий+10°... +1°
- Черкассы+3°... -1°
- Чернигов+3°... 0°
- Черновцы+10°... -1°