Синоптики рассказали, когда отступит зимняя "жара" (видео)

До 20 числа осадков в Украине не будет.

Февраль бьет температурные рекорды / фото УНИАН

Февраль продолжает бить температурные рекорды. В Киеве было 4,6 градуса тепла.

Во вторник, 19 февраля, будет так же солнечно и сухо, поскольку в Украине еще держится антициклон, говорится в сюжете ТСН.

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Но кроме ясной погоды, он принесет похолодание, особенно ощутимое ночью. На востоке ночью будет до 11° мороза, днем – около нуля. В центре, на юге и на севере ночной морозец не пересечет отметки -5°, но он способен сильно прихватить льдом лужи. Днем 5-7° тепла, поэтому то, что замерзло, растает.

Теплее всего во вторник будет в Карпатском регионе. В частности, во Львове днем ожидают +11°.

"Такая теплая, жаркая для зимы погода продержится до 20 числа, а дальше пойдет тенденция к постепенному понижению температуры. До 20 числа осадков по территории Украины не будет, 20 числа западные и северные области – небольшие осадки, в основном в виде дождя, ночью местами с мокрым снегом", - рассказал синоптик Гидрометцентра Владислав Билык.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 17 февраля, в Киеве среднесуточная температура воздуха составила +4,6°, что является рекордом за 139 лет наблюдений.