Метеорадар для отслеживания погодных условий на Киевщине должны починить к марту

18:24, 18 февраля 2019
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«Украинский авиационный метеорологический центр» купил немецкий метеорадар в декабре 2007 года, а в ноябре прошлого года, после почти десяти лет службы, он вышел из строя.

В ГП УАМЦ рассказали, когда их метеорадар вернется в строй / Иллюстрация - wikimedia.org
В ГП УАМЦ рассказали, когда их метеорадар вернется в строй / Иллюстрация - wikimedia.org

Госпредприятие «Украинский авиационный метеорологический центр» (УАМЦ) ожидает запустить в работу метеорадар для отслеживания более точных изменений погодных условий в столичном регионе в режиме реального времени, ориентировочно в марте текущего года, после завершения ремонта устройства компанией-производителем.

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«Радар не работает, потому что у нас сломался локатор, мы работаем над этим. Сам локатор производства немецкой фирмы Selex, мы с ними уже длительное время ведем переговоры, они затягивают этот процесс, но обещают, что сделают. Мы очень надеемся, что это будет сделано где-то в марте, и он будет работать у нас еще некоторое время», - сообщили УНИАН в отделе сбыта, закупок и договорной деятельности госпредприятия.

Собеседник агентства уточнил, что госпредприятие закупило у немецкой компании радар в декабре 2007 года за 8 млн грн, а в ноябре прошлого года, после почти десяти лет службы, он вышел из строя.

«Они (компания-производитель – УНИАН) ремонтируют целый блок. Они его привезут, и приедет их специалист, который установит и проверит исправность. Весь локатор их производства был очень старый, 10 лет он хорошо отработал. Новый локатор у нас нет возможности покупать, по нашей информации, он стоит в пределах 70 млн грн, у нашего предприятия нет таких средств», - сообщили в отделе сбыта, закупок и договорной деятельности госпредприятия.

При этом в Украинском авиационном метеорологическом центре не назвали цену ремонтных работ, подчеркнув, что госпредприятие намерено добиться снижения данной стоимости.

«У нас с ними еще идет договорная работа, они озвучили цену 

ремонта, но мы будем с ними торговаться», - подытожили в госпредприятии.

Справка УНИАН. Украинский авиационный метеорологический центр является специализированным госпредприятием по метеорологическому обслуживанию авиации и входит в сферу управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В течение года ГП "УАМЦ" в целом обслуживает более 50 тыс. самолето-вылетов, которые выполняют около 100 авиакомпаний.

С конца прошлого года на сайте Украинского гидрометеорологического центра указано, что радарная информация не поступает по техническим причинам, при этом на сайте доступна спутниковая информация.

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Теги: #Киев#погода
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