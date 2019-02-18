В Киеве завтра без осадков, температура до +4°
В столице завтра будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, 19 февраля в Киеве без осадков, днем температура до +4°.
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Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер южный и юго-восточный, до 4,8 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:04, а зайдет в 17:19.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 19 февраля, в Украине будет без осадков, на западе днем до +12°.
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- Винница+7°... -1°
- Днепр+4°... -4°
- Донецк+3°... -7°
- Житомир+6°... -1°
- Запорожье+5°... -4°
- Ивано-Франковск+11°... -3°
- Киев+4°... -3°
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- Николаев+10°... -3°
- Одесса+11°... -2°
- Полтава+1°... -5°
- Ровно+6°... +1°
- Симферополь+7°... -5°
- Сумы+1°... -10°
- Тернополь+6°... -1°
- Харьков+1°... -8°
- Херсон+7°... -3°
- Хмельницкий+7°... 0°
- Черкассы+3°... -5°
- Чернигов+3°... -4°
- Черновцы+10°... 0°
Виргиния, США
+ 2 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-4 °
Влажность:55 %
Давление:751 мм
Ветер: 8.6 м/с
Вероятность осадков:13 %
Восход:06:57
Закат17:50
Видимость:14 км
Фаза луны:
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