В Киеве завтра без осадков, температура до +4°

17:00, 18 февраля 2019
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В столице завтра будет тепло.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 19 февраля в Киеве без осадков, днем температура до +4°.

Аномальное тепло: в Киеве зафиксировали температурный рекорд

Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер южный и юго-восточный, до 4,8 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:04, а зайдет в 17:19.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 19 февраля, в Украине будет без осадков, на западе днем до +12°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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