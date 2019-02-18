В Киеве завтра без осадков, температура до +4°

В столице завтра будет тепло.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 19 февраля в Киеве без осадков, днем температура до +4°.

Читайте также Аномальное тепло: в Киеве зафиксировали температурный рекорд

Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер южный и юго-восточный, до 4,8 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:04, а зайдет в 17:19.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 19 февраля, в Украине будет без осадков, на западе днем до +12°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.