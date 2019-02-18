Погода на завтра: в Украине будет солнечно и без осадков (видеопрогноз)
На западе днем до +12°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 19 февраля, в Украине будет без осадков, на западе днем до +12°.
Погода на неделю: в Украине весеннее тепло сменится морозами (карта)
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -7°, днем до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают солнечную погоду. Температура ночью до -3°, днем до +5°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -1°, днем до +12°.
В северных областях переменная облачность, температура ночью до -1°, днем до +4°. В центре без осадков, температура ночью до -4°, днем до +6°.
Согласно народному прогнозу, 19 февраля - Вукола Смирнского. Морозно в этот день - весна будет бурной, а лето жарким и засушливым.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 19 февраля
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Погода в Украине
- Винница+7°... -1°
- Днепр+4°... -4°
- Донецк+3°... -7°
- Житомир+6°... -1°
- Запорожье+5°... -4°
- Ивано-Франковск+11°... -3°
- Киев+4°... -3°
- Кировоград+3°... -5°
- Луганск+1°... -9°
- Луцк+7°... +2°
- Львов+9°... -1°
- Николаев+10°... -3°
- Одесса+11°... -2°
- Полтава+1°... -5°
- Ровно+6°... +1°
- Симферополь+7°... -5°
- Сумы+1°... -10°
- Тернополь+6°... -1°
- Харьков+1°... -8°
- Херсон+7°... -3°
- Хмельницкий+7°... 0°
- Черкассы+3°... -5°
- Чернигов+3°... -4°
- Черновцы+10°... 0°
Виргиния, США
+ 2 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-4 °
Влажность:55 %
Давление:751 мм
Ветер: 8.6 м/с
Вероятность осадков:13 %
Восход:06:57
Закат17:50
Видимость:14 км
Фаза луны:
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