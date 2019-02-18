Погода на завтра: в Украине будет солнечно и без осадков (видеопрогноз)

На западе днем до +12°.

Завтра в Украине будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 19 февраля, в Украине будет без осадков, на западе днем до +12°.

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Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -7°, днем до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают солнечную погоду. Температура ночью до -3°, днем до +5°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -1°, днем до +12°.

В северных областях переменная облачность, температура ночью до -1°, днем до +4°. В центре без осадков, температура ночью до -4°, днем до +6°.

Согласно народному прогнозу, 19 февраля - Вукола Смирнского. Морозно в этот день - весна будет бурной, а лето жарким и засушливым.

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