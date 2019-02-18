Аномальное тепло: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
17 февраля среднесуточная температура воздуха составила +4,6°.
В воскресенье, 17 февраля, в Киеве среднесуточная температура воздуха составила +4,6°, что является рекордом за 139 лет наблюдений.
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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, это значение на 0,1° выше предыдущего рекорда температуры для этого дня, зафиксированного в 1974 году.
В обсерватории отмечают, что по климатической норме такая температура соответствует 29 марта.
Напомним, теплая погода в Киеве будет держаться до 22 февраля, затем ожидается кратковременное похолодание.
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