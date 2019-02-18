Синоптик рассказала, когда в Киев вернется холодная погода
Тепло в столице продержится до 22 февраля.
Теплая погода в Киеве будет держаться до 22 февраля, затем ожидается кратковременное похолодание.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +8° (карта)
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"В Киеве 19 февраля ночь поморозит столичное воздуха -4...-7 градусов. Но завтра днем солнце прогонит "минусы" и приведет +4...+6 градусов", - пишет она.
По прогнозу синоптика, похолодание в Киев придет 22-23 февраля. Но уже в воскресенье, 24 февраля, снова потеплеет.
Напомним, в первую половину текущей недели в Украине будет держаться теплая погода, с пятницы ожидается похолодание.
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