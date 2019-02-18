Синоптик рассказала, когда в Киев вернется холодная погода

Тепло в столице продержится до 22 февраля.

На этой неделе в Киев вернется похолодание / Администрация Президента Украины

Теплая погода в Киеве будет держаться до 22 февраля, затем ожидается кратковременное похолодание.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В Киеве 19 февраля ночь поморозит столичное воздуха -4...-7 градусов. Но завтра днем солнце прогонит "минусы" и приведет +4...+6 градусов", - пишет она.

По прогнозу синоптика, похолодание в Киев придет 22-23 февраля. Но уже в воскресенье, 24 февраля, снова потеплеет.

Напомним, в первую половину текущей недели в Украине будет держаться теплая погода, с пятницы ожидается похолодание.