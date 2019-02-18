Погода на неделю: в Украине весеннее тепло сменится морозами (карта)
В пятницу в Украине резко похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в первую половину текущей недели в Украине будет держаться теплая погода, с пятницы ожидается похолодание.
В понедельник в Украине будет солнечно. На западе до +11°, в остальных регионах до -1°...+8°.
Погода на вторник: в Украине без осадков, на западе днем до +12°.
В среду, 20 февраля, в западных областях пройдут дожди. Самая теплая погода будет на западе - до +10°. В остальных регионах до +1°...+9°.
В четверг местами пройдут дожди и мокрый снег. Ночью по стране температура -10°…+2°, днем на западе и юге до +8°.
В пятницу в большинстве областей похолодает, местами пройдет снег. Ночью на северо-востоке -12°, в остальных регионах до -9°.
23 и 24 февраля в Украине без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -13°, на остальной территории -11°…-1°. Днем температура по стране -7°...+1°. В воскресенье ночью на востоке до -8°, днем в Украине от -4° до +5°.
Народный прогноз погоды в Украине
18 февраля - день памяти мученицы Агафии, покровительницы домашнего скота. Сегодня животные подскажут погоду. Свинья солому в берлогу носит - к сильному холоду, метели.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +8° (карта)
19 февраля - Вукола Смирнского. Морозно в этот день - весна будет бурной, а лето жарким и засушливым.
20 февраля - день Луки, Федора и Порфирия. Если в этот день неожиданно загремит гром, то летом пропадут сенокосы.
21 февраля - день Захария Серповидца. Если в этот день луна в кругу - к оттепели и таянию снега.
22 февраля - день Валентины-капельницы. В этот день начиналась первая капель. Чем холоднее будет в этот день и все последующие дни февраля, тем теплее будет март.
23 февраля - день Прохора. Считается, что после этого дня начинается потепление.
24 февраля - день Власия. Предки считали этот день переломом зимы. Власьевские морозы последние, завершающие для зимы. Власий сшибает рог с зимы.
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Погода в Украине
- Винница+6°... -2°
- Днепр+4°... -4°
- Донецк+3°... -6°
- Житомир+6°... -2°
- Запорожье+3°... -4°
- Ивано-Франковск+11°... -3°
- Киев+4°... -4°
- Кировоград+4°... -5°
- Луганск0°... -8°
- Луцк+7°... +1°
- Львов+9°... -1°
- Николаев+7°... -4°
- Одесса+10°... -2°
- Полтава0°... -7°
- Ровно+6°... +1°
- Симферополь+7°... -5°
- Сумы+1°... -10°
- Тернополь+6°... -1°
- Харьков+1°... -11°
- Херсон+8°... -4°
- Хмельницкий+7°... +1°
- Черкассы+4°... -6°
- Чернигов+3°... -5°
- Черновцы+9°... 0°