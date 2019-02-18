Погода на неделю: в Украине весеннее тепло сменится морозами (карта)

В пятницу в Украине резко похолодает.

В пятницу в Украине похолодает / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в первую половину текущей недели в Украине будет держаться теплая погода, с пятницы ожидается похолодание.

В понедельник в Украине будет солнечно. На западе до +11°, в остальных регионах до -1°...+8°.

Прогноз на 18 февраля / УНИАН

Погода на вторник: в Украине без осадков, на западе днем до +12°.

Прогноз на 19 февраля / УНИАН

В среду, 20 февраля, в западных областях пройдут дожди. Самая теплая погода будет на западе - до +10°. В остальных регионах до +1°...+9°.

Прогноз на 20 февраля / УНИАН

В четверг местами пройдут дожди и мокрый снег. Ночью по стране температура -10°…+2°, днем на западе и юге до +8°.

Прогноз на 21 февраля / УНИАН

В пятницу в большинстве областей похолодает, местами пройдет снег. Ночью на северо-востоке -12°, в остальных регионах до -9°.

Прогноз на 22 февраля / УНИАН

23 и 24 февраля в Украине без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -13°, на остальной территории -11°…-1°. Днем температура по стране -7°...+1°. В воскресенье ночью на востоке до -8°, днем в Украине от -4° до +5°.

Прогноз на 23 февраля / УНИАН

Прогноз на 24 февраля / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

18 февраля - день памяти мученицы Агафии, покровительницы домашнего скота. Сегодня животные подскажут погоду. Свинья солому в берлогу носит - к сильному холоду, метели.

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19 февраля - Вукола Смирнского. Морозно в этот день - весна будет бурной, а лето жарким и засушливым.

20 февраля - день Луки, Федора и Порфирия. Если в этот день неожиданно загремит гром, то летом пропадут сенокосы.

21 февраля - день Захария Серповидца. Если в этот день луна в кругу - к оттепели и таянию снега.

22 февраля - день Валентины-капельницы. В этот день начиналась первая капель. Чем холоднее будет в этот день и все последующие дни февраля, тем теплее будет март.

23 февраля - день Прохора. Считается, что после этого дня начинается потепление.

24 февраля - день Власия. Предки считали этот день переломом зимы. Власьевские морозы последние, завершающие для зимы. Власий сшибает рог с зимы.

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