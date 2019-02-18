В результате схода оползня в Индонезии погибли четыре человека

Еще пять человек пострадали.

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Четыре человека погибли, еще пятеро пострадали в результате схода оползня в округе Богор индонезийской провинции Западная Ява.

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Сход оползня прозошел вечером 15 февраля, его вызвали сильные дожди. В результате был разрушен дом. Тела четырех погибших были извлечены и похоронены утром 16 февраля. Пятеро пострадавших получили медицинскую помощь в больнице, передает Синьхуа со ссылкой на на начальника местной полиции Агуса Прийоно.

Отмечается, что в Индонезии часто происходят оползни и наводнения во время сильных ливней. Январь и февраль - пик сезона дождей в стране.

Напомним, проливные дожди в Перу привели к селевым потокам и оползням, жертвами которых стали 11 человек.